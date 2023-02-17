والد ميسي: لم نتحدث مع خوان لابورتا ولا يوجد عرض من برشلونة

وتحدثت تقارير صحفية عالمية عن توقف مفاوضات تجديد العقد بين ميسي ونادي باريس سان جيرمان، حيث لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن.وينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي 2022-23، وكان والد "البولغا" في برشلونة حيث قضى إجازة قصيرة في منزل ابنه ميسي الكائن بمدينة برشلونة.وتحدثت تقارير إسبانية أن والد ميسي في مدينة برشلونة للتفاوض مع النادي الكتالوني الذي يرغب في عودة اللاعب إلى صفوفه.وفنّد خورخي ميسي جميع الأخبار التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين نجله وبرشلونة لتمثيل الفريق في الموسم الجديد.وقال والد ميسي في تصريحات نقتلها صحيفة سبورت الكتالونية: "لا أعتقد أن ليو سيلعب مع برشلونة مرة أخرى". مضيفًا: "الظروف غير مناسبة. لم نتحدث مع خوان لابورتا. ولا يوجد عرض".وانتقل ليونيل ميسي من نادي برشلونة إلى نادي باريس سان جيرمان صيف 2021 في صفقة انتقال حر وذلك بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني وعدم قدرة الأخير على التجديد بسبب العجز المالي الذي يعاني منه.