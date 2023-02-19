زاخو يهزم الطلبة في ممتاز الكرة

تمكن نادي زاخو من هزيمة نادي الطلبة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.





وبهذا الفوز اصبح نادي زاخو بالمركز 13 برصيد 21 نقطة فيما تراجع نادي الطلبة الى المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

وشهد ملعب الشعب الدولي مباراة الفريقين التي انتهت بفوز نادي زاخو بهدف اللاعب فرحان شكور توفيق في الدقيقة 48 من زمن المباراة.وبهذا الفوز اصبح نادي زاخو بالمركز 13 برصيد 21 نقطة فيما تراجع نادي الطلبة الى المركز الثالث برصيد 33 نقطة.