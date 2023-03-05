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أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (فيديو)

رياضة

2023-03-05 | 04:45
أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (فيديو)
731 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

دخل الدنماركي فيليب بيلينغ، لاعب بورنموث، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما وضع فريقه في المقدمة أمام أرسنال، في الدقيقة الأولى من مباراة الجولة السادسة والعشرين لموسم 2022-2023.

وجاء هدف بيلينغ بعد 9 ثوانٍ فقط من صافرة البداية، ليصبح اللاعب الدنماركي صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ "البريميرليغ".

أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي
وفي السطور التالية نستعرض أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، وفق إحصائيات شبكة opta المتخصصة في الإحصائيات، وهي إحصائية تقتصر على البطولة منذ عام 1992، الذي حملت فيه البطولة اسم "البريميرليغ".

أسمير بيغوفيتش في مرمى ساوثهامبتون
على ملعب بريتانيا حل ساوثهامبتون ضيفاً على ستوك سيتي يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في مباراة أصبح فيها أسمير بيغوفيتش، خامس حارس مرمى يسجل هدفاً في "البريميرليغ".

بعد ثوانٍ من صافرة البداية وصلت الكرة إلى بيغوفيتش، الذي تخلّص من الكرة بسرعة بعد ضغط كبير من أحد مهاجمي ساوثهامبتون.


تشتيت بيغوفيتش للكرة تحوّل إلى تسديدة بعيدة المدى، بعدما نزلت أمام أرتور بوروك، حارس ساوثهامبتون، الذي تجاوزته بطريقة غريبة، لتستقر في الشباك، بعد 13.64 ثانية من صافرة البداية.

وأصبح ذلك أبعد هدف يتم تسجيله في المسابقة منذ موسم 2003-2004، والذي جاء من مسافة 95.66 ياردة.

كيفن نولان في مرمى بلاكبيرن روفرز
على ملعب إيوود بارك تقابل فريقا بلاكبيرن روفرز وبولتون واندرز يوم 10 يناير/كانون الثاني 2004، في مباراة بدأها الفريق الضيف بأحسن طريقة ممكنة.

فبعد كرة طويلة حاول دفاع بلاكبيرن حمايتها لتخرج من الملعب، إلا أن أحد مهاجمي بولتون كان أسرع، فاستمات عليها ومررها إلى الخلف، لتجد كفين نولان، الذي سددها في سقف المرمى، ليهز الشباك بعد 13.48 ثانية.


ويُعد هذا الهدف واحداً من خمسة أهداف سجلها بولتون في الدقيقة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي، لكن هذا كان أسرعها.

كريس ساتون في مرمى إيفرتون
في اليوم الأول من أبريل/نيسان 1995، أصبح ملعب غوديسون بارك، معقل إيفرتون شاهداً على أحد أسرع أهداف البطولة.


احتاج ساتون لاعب بلاكبيرن روفرز إلى 12.94 ثانية ليوجه صدمة مبكرة لأصحاب الأرض ويهز شباكهم، وهو أمر حدث مع إيفرتون 10 مرات في الدوري الإنجليزي.

دوايت يورك في مرمى كوفنتري سيتي
قبل مسيرته الرائعة مع مانشستر يونايتد، تألق دوايت يورك مع أستون فيلا، وبقميص "الفيلانز" سجل أسرع أهدافه الشخصية، وأسرع أهداف "البريميرليغ".

حل أستون فيلا ضيفاً على كوفنتري سيتي يوم 30 سبتمبر/أيلول 1995 على ملعب هافيلد رود، وفيه أحرز يورك هدفاً "للفيلانز" بعد 12.16 ثانية فقط، وهو أسرع هدف بالرأس في تاريخ "البريميرليغ".


واعتاد يورك على التواجد في سجلات المسابقة، إذ يعد مهاجم ترينيداد وتوباغو أول لاعب غير إنجليزي يسجل 100 هدف في الدوري الممتاز.

مارك فيدوكا في مرمى تشارلتون أتلتيك
في يوم 17 مارس/آذار 2001 وعلى ملعب فالي، استقبل تشارلتون أتلتيك نظيره ليدز يونايتد، وفي ذلك اليوم هزّ الأسترالي مارك فيديوكا شباك أصحاب الأرض بعد 11.90 ثانية فقط.


ودخل المهاجم الأسترالي تاريخ الدوري الإنجليزي، باعتباره صاحب أسرع هدف في تاريخ المسابقة سجله لاعب غير أوروبي.

كريستيان إريكسين في مرمى مانشستر يونايتد
في الفترة التي انتقل فيها توتنهام هوتسبير إلى ملعب ويمبلي، بعد هدم ملعبه القديم، سجل الفريق "اللندني" واحداً من أسرع أهداف البطولة.

واستقبل توتنهام ضيفه مانشستر يونايتد يوم 31 يناير/كانون الثاني 2018، وفيها ارتقى هاري كين لتمريرة طويلة، وحوّلها برأسه إلى ديلي ألي داخل منطقة الجزاء، الذي سدد في المدافع.


ومن حسن حظ "السبيرز" أن كريستيان إريكسين كان في المتابعة، حيث وضع الكرة إلى أقصى يمين الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بعد البداية بـ10.54 ثانية فقط.

آلان شيرر في مرمى مانشستر سيتي
لعب مانشستر سيتي ضربة البداية في المباراة التي أقيمت يوم 18 يناير/كانون الثاني 2003، على ستاد سانت جيمس بارك، في الدوري الإنجليزي.

أعاد لاعبو "السيتزنس" الكرة إلى حارس مرماهم كارلو ناش، الذي تباطأ في تشتيت الكرة، ليقع ضحية المهاجم الخبير آلان شيرر.



تفاجأ ناش باقتراب شيرر منه، وحاول تسديد الكرة، لكنها اصطدمت بمهاجم نيوكاسل قبل أن يضعها داخل المرمى بعد 10.52 ثانية من بداية المباراة.

ليدلي كينغ في مرمى برادفورد سيتي
أحرز مدافع السبيرز "الأسبق" هدفاً صادماً في شباك برادفورد سيتي، في عام 2000، وهو ثالث أسرع هدف في تاريخ "البريمرليغ".


يومها ارتدت الكرة من مدافع برادفورد، لتصل إلى كينغ الذي سددها من على بعد 25 ياردة، لترتطم بأحد المدافعين وتغير وجهتها، لتخدع الحارس ثم تستقر في الشباك، بعد 9.9 ثانية من البداية.

فيليب بيلينغ في مرمى أرسنال
استضاف أرسنال ضيفه بورنموث على ملعب الإمارات يوم 4 مارس/آذار 2023، سعياً منه لمواصلة التقدم أكثر نحو التتويج بأول لقب في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2003-2004.


صُدم أرسنال بهدف مبكر جداً سجله بيلينغ بعد مجهود جماعي منظم، إذ وضع الكرة في الشباك بعد 9.11 ثانية، وهو ثاني أسرع هدف في تاريخ "المسابقة".

شين لونغ في مرمى واتفورد
كانت ضربة البداية لمواجهة واتفورد وضيفه ساوثهامبتون مع الأول، وذلك يوم 23 أبريل/نيسان 2019، على ملعب فيكارغ رود، في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.



فشل مدافع واتفورد في تشتيت الكرة، لتصطدم في لونغ، الذي ركض بالكرة قبل أن يضعها في الشباك بعد مرور 7.69 ثانية فقط، مسجلاً أسرع هدف في تاريخ "البريميرليغ".
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