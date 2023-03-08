بيدرو يحقق رقماً مميزاً في تاريخ المسابقات الأوروبية

وأصبح بيدرو أول لاعب ينجح في تسجيل هدف واحد على الأقل في مباريات أدوار خروج المغلوب للمسابقات الأوروبية الثلاث، وهي دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، حسب شبكة "أوبتا" العالمية.ونجح الإسباني في زيارة شباك ألكمار عند الدقيقة (18) بطريقة رائعة، ليمنح التقدم لفريقه، لكن ذلك لم يكن كافيًا للفوز بالمواجهة، في ظل العودة القوية للفريق الهولندي الذي سجل ثنائية وحسم المباراة لصالحه.وسبق لبيدرو (35 عامًا) أن سجل 26 هدفا أوروبيًّا، منها 15 هدفًا في دوري الأبطال بألوان برشلونة الإسباني، وهدف آخر في البطولة ذاتها مع تشيلسي، بينما سجل 9 أهداف في الدوري الأوروبي بقميص 3 أندية هي تشيلسي الإنجليزي ولاتسيو وروما الإيطاليان، بالإضافة إلى هدف اليوم مع لاتسيو في دوري المؤتمر.ويملك نجم برشلونة السابق، سجلًا تهديفيًا جيدًا مع الأندية التي لعب لها، بواقع 164 هدفا في 640 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 17 هدفا في 64 مباراة خاضها رفقة المنتخب الإسباني الذي حقق معه لقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا بالإضافة إلى كأس أمم أوروبا 2012 ببولندا وأوكرانيا.