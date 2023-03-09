استعداداً لملاقاة إيران.. منتخب الشباب يباشر تدريباته

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجهاز التدريبيّ لمنتخبنا منح، يوم أمس، راحةً لجميع اللاعبين، بينما باشر اليوم تدريباته التي اختصرت على بعض المفردات التدريبيّة الخاصة، وتدريبات اللياقة البدنية. كما التقى مدربُ منتخب الشباب "عماد محمد" مجموعةً من اللاعبين على انفرادٍ للتحدث معهم حول مباراتنا المهمة المقبلة التي ستنقل المنتخبَ إلى نهائيات كأس العالم إذا تحقق الفوز فيها".وأضاف: "من جانبه، تابع الجهازُ التدريبيّ مباريات المنتخب الإيراني التي خاضها في النهائياتِ الآسيويّة ودوّن بعض الملاحظات عنها".وأشار الاتحاد الى ان "اللجنة المنظمة لبطولةِ كأس آسيا للشباب ستعقد صباح يوم غد الجمعة المؤتمرَ التنسيقي لمباراةِ العراق وإيران عند الساعةِ العاشرة بتوقيت أوزبكستان، التاسعة بتوقيت العراق، كما سيحضر مدرب منتخبنا الشبابيّ في مؤتمر صحفي خاص بمباراة ربع النهائي يوم غد الجمعة، عند الساعةِ الحادية عشرة و20 دقيقة بتوقيت أوزبكستان، التاسعة و 20 دقيقة بتوقيت بغداد برفقة أحد لاعبي منتخبنا".يذكر أن منتخب الشباب احتلَ المركز الثاني في مجموعته الأولى، بعد أن حققَ الفوز على إندونيسيا بهدفين مقابل لاشيء، وخسر أمام أوزبكستان بهدف مقابل لاشيء، بينما تعادل مع منتخبِ سوريا بهدفٍ لهدف.بينما احتل المنتخبُ الإيراني صدارة مجموعته الثانية، حيث تغلب على قطر بهدف دون رد، وخسر أمام أستراليا بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، وفاز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.