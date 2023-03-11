منتخب الشباب يتغلب على إيران بهدف ويتأهل إلى كأس العالم

السومرية نيوز - رياضة



تغلب منتخب شباب العراق، اليوم السبت، على نظيره الإيراني بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من كاس اسيا للشباب دون 20 عاماً.



وجاء الهدف في الوقت بدل الضائع وبالتحديد في الدقيقة 90 عن طريق الاعب علي جاسم.



وبهذا الفوز تأهل المنتخب إلى كأس العالم للشباب في إندونيسيا ودور نصف النهائي بكأس آسيا.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب أستراليا مع أوزبكستان في ربع النهائي.



وتستكمل مباريات ربع النهائي، غدا الأحد، حيث سيلعب منتخب كوريا الجنوبية مع الصين، والأردن مع اليابان.



وسيلعب العراق في نصف نهائي كأس آسيا مع المتأهل من مباراة اليابان والأردن.



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس آسيا تحت 20 عاما يوم 18 اذار.