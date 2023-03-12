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القصة الكاملة لجوائز الكرة الذهبية و"the best": فروقات "عديدة" وميسي يتصدر الفائزين

رياضة

2023-03-12 | 03:29
القصة الكاملة لجوائز الكرة الذهبية و&quot;the best&quot;: فروقات &quot;عديدة&quot; وميسي يتصدر الفائزين
1,239 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

في كل عام تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى حفلين كبيرين ولكن منفصلان، يتم من خلالهما اختيار أفضل لاعب في العالم.

الحفل الأول هو الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة، تحت اسم الكرة الذهبية، وبدأ توزيعها منذ عام 1956، وكان الإنجليزي ستانلي ماثيوس أول الفائزين بها.

أما الثاني، فيتم تحت شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويحمل اسم الأفضل "the best"، وهي جائزة حديثة العهد، إذ عرفها العالم منذ عام 2016، وكان للبرتغالي كريستيانو رونالدو شرف السبق للفوز بها.

وجاء أول حفل خاص بـ"فيفا" بعد انتهاء شراكة أكبر مؤسسة دولية في كرة القدم مع مجلة "فرانس فوتبول"، حيث قدما جائزة مشتركة لأفضل لاعب في العالم، في الفترة من عام 2010 حتى عام 2015.

*ما الفرق بين الكرة الذهبية وجائزة الفيفا؟
على الرغم من أن الهدف الأساسي للجائزتين هو ذاته. اختيار أفضل لاعب كرة القدم في العالم سنوياً، إلا أن هناك بعض الفروق في آلية منحهما.

في بادئ الأمر، كانت مجلة "فرانس فوتبول" تختار بنفسها اللاعب الفائز، كونها الجهة صاحبة الجائزة، لكن الأمر تغير الآن، إذ يحدث ذلك باختيار مجموعة من الصحفيين المتخصصين.

في المقابل، فإن اختيار اللاعب "الأفضل" وفق "فيفا"، يخضع للتصويت من قبل أربع فئات مختلفة.

يمنح "فيفا" حق التصويت للاعب الأفضل، لكل مدربي منتخبات العالم، بالإضافة إلى قادة هذه المنتخبات، وممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب الجماهير، ويصوت كل مدرب وقائد من هذه المنتخبات لثلاثة لاعبين.

وترشح "فرانس فوتبول" 30 لاعباً للفوز بالكرة الذهبية يتم اختصارهم إلى ثلاثة لاعبين، لكن جائزة "الأفضل" يتم ترشيح عشرة لاعبين فقط، ليصل ثلاثة منهم إلى المرحلة النهائية.

وكانت جائزة الكرة الذهبية تُمنح على مردود اللاعب خلال سنة كاملة، أي من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول، قبل أن يتغير نظامها لتُمنح موسمياً؛ بدءاً من 2021-2022، حيث أعلنت المجلة الفرنسية قرارها التاريخي هذا يوم 11 مارس/آذار 2022.

أما جائزة "الأفضل" فكانت تُمنح على مردود اللاعب خلال موسم واحد، ولكن تم تأجيل الحفل لنسخة 2022، لما بعد نهائيات كأس العالم التي استضافتها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وفي العادة ينظم "فيفا" حفله السنوي "the best" في فصل الخريف، لكنه قرر استثنائياً تأجيل الحفل لعام 2022، إلى ما بعد مونديال قطر والذي توجه فيه ميسي ورفاقه وكذلك بالجائزة.

بينما يُقام حفل الكرة الذهبية في ديسمبر/كانون الأول، قبل أن يتعدل موعدها إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول منذ نسخة 2022.

من يترشح للفوز بالكرة الكرة الذهبية وجائزة فيفا؟
منذ تأسيسها في عام 1956، منحت "فرانس فوتبول" الجائزة للاعبين الأوروبيين فقط، لكن ذلك تغيّر عام 1995، ليتم منحها لجميع اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الأوروبية، وهو قرار كان الليبيري جورج ويا، أول المستفيدين منه بفوزه بالجائزة في نفس العالم، ليصبح الإفريقي الوحيد حتى الآن، الذي نال هذا الشرف.

وفي عام 2007، منحت "فرانس فوتبول" حق الحصول على الجائزة لجميع لاعبي العالم.

أما جائزة الأفضل "the best" ومنذ تدشينها في عام 2016، فكانت متاحة لجميع اللاعبين من مختلف الجنسيات والقارات.

*الفئات المستهدفة
بدأت مجلة "فرانس فوتبول" بمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب للرجال، ثم استحدثت جائزتين أخريين في عام 2018، للنساء وللاعبين الشباب (كوبا)، وكانت النرويجية آدا هيغربرغ أول امرأة تفوز بها، والفرنسي كيليان مبابي أول لاعب شاب يظفر بها.

بعد ذلك أطلقت "فرانس فوتبول" جائزة رابعة لأفضل حارس مرمى في العالم، وذلك في عام 2019، أطلقت عليها اسم "ياشين"، – نسبة إلى الحارس السوفييتي الأسطوري ليف ياشين – وفاز البرازيلي أليسون بيكر بأولى جوائزها.

أما جائزة "the best"، فيقوم "فيفا" بتوزيعها على تسع فئات، هي أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، أفضل مدرب، أفضل مدربة، جائزة بوشكاش لأجمل هدف، جائزة "فيفا" للعب النظيف، وأخيراً جائزة "فيفا" لأفضل جمهور.

توحيد الجائزة وانفصالها مجدداً

في عام 2010، أبرمت مجلة "فرانس فوتبول" اتفاقاً تاريخياً مع "فيفا" يقضي بمنح اللاعب الأفضل في العالم جائزة مشتركة، أُطلق عليها اسم "كرة فيفا الذهبية".

وبعد خمس سنوات من أول جائزة فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة في ذلك الوقت، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد لاستمرار هذه الشراكة.

وعلى إثر ذلك قررت فرانس فوتبول العودة إلى منح جائزة الكرة الذهبية، ومقابل ذلك دشّن "فيفا" جائزة خاصة لأفضل لاعب في العالم تحت مسمى "the best".

*أكثر الفائزين بالكرة الذهبية وجائزة فيفا
يتربع الأرجنتيني ليونيل ميسي على عرش اللاعبين الأكثر فوزاً بالكرة الذهبية، بواقع سبع مرات، بفارق كرتين عن كريستيانو رونالدو.

الكرات الذهبية السبع لميسي، ست منها حققها بقميص برشلونة أعوام (2009 – 2010 – 2011 – 2012 –2015 – 2019)، بينما حصد السابعة بقميص باريس سان جيرمان في 2021.

أما جائزة الأفضل "the best"، فيتقاسم صدارة الفوز بها ثلاثة لاعبين وهم ميسي وكريستيانو وروبرت ليفاندوفيسكي، بواقع جائزتين لكل لاعب، بينما حققها الكرواتي لوكا مودريتش مرة واحدة.
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