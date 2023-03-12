بعد اتهام برشلونة بالفساد في قضية "رشوة".. هل سيتم حذف إنجازات ميسي؟

وتشير المزاعم إلى أن النادي دفع أكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي كان نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 1993 إلى 2018.ويزعم ممثلو الادعاء أنه بموجب اتفاق سرّي و"في مقابل أموال"، جامل نيغريرا برشلونة "في القرارات التي اتخذها الحكام في المباريات التي لعبها النادي، وكذلك في نتائج البطولات".وقال مسؤول كبير في برشلونة لـ"رويترز"، إن النادي توقع الشكوى لكنه قال إنها "لا تتجاوز أكثر من فرضية تحقيق أولي" من قبل المدعين، وأن الأمر "يتعلق الآن بالوقت الذي يبدأ فيه التحقيق القضائي بشكل فعلي".وأضاف المسؤول: "النادي سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق بكل الوسائل اللازمة"، ويكرر "أنهم لم يشتروا ذمة أي حكم ولم يحاولوا التأثير على قرارات أي حكم".ونفى النادي ارتكاب أي مخالفات في بيان، الشهر الماضي، قائلاً إنه "دفع ببساطة لمستشار خارجي زوّده بالتقارير الفنية الخاصة بالتحكيم الاحترافي". واصفاً إياها بأنها "ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم على صعيد المحترفين".وتركز الشكوى على 2.9 مليون يورو تم دفعها بين عامي 2014 و2018، وتزعم أن برشلونة بمساعدة رئيسيه السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو توصل إلى "اتفاق شفهي سرّي" مع نيغريرا.وتتهم الشكوى إدارة النادي إضافة إلى روسيل وبارتوميو ونيغريرا واثنين من المسؤولين السابقين في برشلونة، بالفساد في الرياضة والإدارة غير النزيهة والتلاعب في وثائق تجارية.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تعتبر تطور الأحداث بحسب مصدر من داخل النادي: "السيناريو كان متوقعًا منذ اللحظة التي قدم فيها الحكم شكوى في المحكمة واضطرت النيابة إلى وقف تحقيقها ومتابعتها".وأكد المصدر أن إدارة برشلونة تعتبر أن "رأي المدعي العام الذي استقبل الشكوى ليس أكثر من فرضية تحقيق أولية تمامًا". وأضاف، "الآن يبدأ التحقيق القضائي بشكل صحيح، وهنا يجب تأكيد أو رفض أي فرضية، وسيساهم نادي برشلونة في التحقيق في كل ما هو ضروري".وأكد برشلونة، بحسب الصحيفة، أنه لم يقُم بشراء الحكام أو التأثير عليهم، وقال المصدر: "برشلونة يودُّ التذكير أنه لم يتم شراء أي حكم أو أي محاولة للتأثير على قرارات التحكيم" وهو نفس الخطاب الذي عبّر عنه مؤخرًا الرئيس خوان لابورتا.يواجه فريق برشلونة خطر الوقوع تحت العقوبات القاسية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قرّر مكتب المدعي العام في إسبانيا اتهام النادي الكتالوني بدفع رشوة لنائب الرئيس السابق للجنة الحكام إنريكيز نيغريرا، بين عامي 2016 و2018، وصلت قيمتها إلى 1.4 مليون يورو.ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة سيكون في مأزق في حال قبل القاضي شكوى مكتب المدعي العام، وإثبات تورّط النادي في قضية الفساد، ومن ثم تثبيت إدانته بشكل نهائي.وأضافت الصحيفة، أن الرئيس السابق لفريق "البلاوغرانا" جوزيب ماريا بارتوميو سيكون المتهم الأول في قضية الفساد المزعوم وفقاً للمادة 286 من القانون الجنائي، وسيواجه العديد من العقوبات في حال محاكمته وإدانته، كعقوبة السجن لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات.أما في حال إدانة فريق برشلونة، فسيُعاقب ككيان قانوني، وستُفرض عليه دفع غرامة مالية، وربما يصل الأمر إلى أبعد من ذلك، كتجميد نشاط النادي لحوالي 5 سنوات أو حله، بالإضافة إلى الحظر المؤقت أو النهائي لمن شارك في القضية، وأيضاً إيقاف الإعانات والحوافز القانونية وإمكانية التدخل القضائي لحماية حقوق العمال.ولن تُفرض عقوبات على برشلونة مثل حسم نقاط من رصيد تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز أو هبوط النادي إلى درجات متدنيّة ما لم يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في القضية، أو يحرمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من المشاركة في البطولات القارية لموسم واحد.وكان رئيس الرابطة الإسبانية لكرة القدم خافيير تيباس قد أكد أنه سيمثل أمام مكتب المدعي العام للإدلاء بشهادته حول قضية نيغريرا، وطلب من رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم لويس روبياليس أن يسير على خطاه.أصدر ريال مدريد بيانا رسميا للتعليق على الاتهامات الموجهة لبرشلونة في قضية دفع أموال للحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام.وقال ريال مدريد في بيانه: "نظرًا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام لبرشلونة ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه بشبهة فساد مبررة وعلاقاتهم بمن كان نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغرير. سيجتمع مجلس الإدارة بشكل عاجل، غدًا الأحد 12 مارس من أجل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن".