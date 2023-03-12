ريال مدريد: سنشارك في التحقيقات بفساد برشلونة إذا منح القاضي الإذن

وقال ريال مدريد في بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الإدارة: "علم مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في اجتماعه الذي عقد، اليوم، بالاتهامات الخطيرة التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد نادي برشلونة، واثنين من رؤسائه، جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمديرين السابقين ألبرت سولير وأوسكار غراو، على أساس الفساد المحتمل، من بين أمور أخرى، للفساد في المجال الرياضي، في إطار العلاقات التي أقامها النادي المذكور مع نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا".وأضاف البيان: "ريال مدريد يعرب عن قلقه العميق من جدية الوقائع ويكرر ثقته الكاملة في عمل العدالة، ووافق على أنه دفاعًا عن مصالحه المشروعة، سيشارك في التحقيقات بمجرد أن يمنح القاضي للأطراف المتضررة الإذن".واتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد"، "إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة.وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل، وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.