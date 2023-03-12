قبل الكلاسيكو.. برشلونة يتلقى دفعة قوية

وتعرض بيدري جونزاليس، للإصابة في لقاء مانشستر يونايتد، على ملعب كامب نو، الشهر الماضي، في ذهاب الدور الإقصائي المؤهل لدور ال16 بالدوري الأوروبي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيدري سيكون جاهزا لخوض مباراة الكلاسيكو، على ملعب كامب نو، في الجولة 26 لليجا.أما فيما يخص الفرنسي عثمان ديمبلي، فإن موقفه موضع شك كبير، لكن من الصعب جدا عليه اللحاق بالكلاسيكو.ولا يريد برشلونة المخاطرة بعثمان أمام ريال مدريد، حتى لا تتفاقم إصابته.ويصر برشلونة، على توخي الحذر مع أي لاعب مصاب في مثل هذه اللحظات الحاسمة من الموسم.