صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل اجتماع مدريد ونجم دورتموند.. هذه قيمة التعاقد

ويرتبط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام بعقد مع دورتموند حتى يونيو 2025، لكنه يدخل دائرة اهتمام كل من ريال مدريد وليفربول لضمه الصيف المقبل.ووفقا لما ذكرته "آس"، اليوم الاثنين، فإن "مبعوثا من ريال مدريد التقى اللاعب في ألمانيا. والوفد المرافق بهدف تقوية العلاقات ومحاولة تمهيد الطريق لتوقيع مستقبلي، حيث يعد التعاقد مع بيلينغهام أولوية بالنسبة لريال مدريد، كما أن اللاعب يعتبر هدفا أساسيا لتجديد خط وسط الميرنغي".وأضاف التقرير: "النادي يريد أن يشكل خط وسط مكونا من تشواميني وكامافينغا وبيلينغهام، والهدف من هذه الزيارة هو التعرف على اللاعب بشكل مباشر وكذلك إخباره بمزايا أفضل نادٍ في العالم وجعله يرى أن طريق مدريد هو الخيار المثالي لمواصلة مسيرته".وتابعت الصحيفة: "الاجتماع في دورتموند كان هدفه إزالة أي نوع من الشكوك التي قد تكون لدى اللاعب، بالإضافة إلى شرح جوانب كبيرة تتعلق بالنادي. ومحاولة الإقناع هذه حدثت بالفعل في معظم التعاقدات السابقة للاعبين الشباب الذين وصلوا إلى النادي في السنوات الأخيرة أمثال تشواميني، ورودريغو، وفالفيردي وفينيسيوس جونيور".وأشار التقرير: "فكرة ريال مدريد هي تقديم عرض بقيمة 100 مليون، بالإضافة إلى 40 مليونا مكافآت متغيرة. النادي يعلم أن مهمة التوقيع مع اللاعب لن تكون سهلة خاصةً مع اهتمام ليفربول الكبير، وهناك حديث عن تفضيل اللاعب للذهاب إليهم، حسب ما ذكرته صحيفة بليد الألمانية، لكن لا يوجد قرار نهائي حتى الآن".وبحسب ما ذكرته التقارير مؤخرا، فإن بيلينغهام لا يضع الأمور المادية تؤثر على قراره بخصوص النادي الذي سيلعب له في الموسم المقبل، بل يريد مشروع جذب، وقد رفض بالفعل عرضًا للتجديد مع دورتموند.يذكر أن بيلينغهام انضم إلى بروسيا دورتموند في يوليو 2020 مقابل 25 مليون يورو.وأصبح اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ثالث قائد للفريق الألماني خلف ماركو رويس وماتس هوملز.ووفقا لصحيفة "بيلد" فإن إدارة دورتموند أصبحت على يقين بأن اللاعب سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل.ويريد دورتموند الحصول على 150 مليون يورو من أي فريق يريد الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ19 عاما، وفقا للصحيفة ذاتها.