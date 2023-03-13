ذهبية وبرونزية جديدة للعراق في ألعاب القوى

الميداليتان اتت عن طريق بانو طه وكردستان به مو جمال في سباق 60م حواجز للسيدات داخل الصالات، وتم تسجيل رقم قياسي عراقي جديد بزمن 8.61 ثا لبانو وطه و8.74 ثا لكردستان به مو جمال.فيما حققت البطلة بنين أحمد عبد الوهاب رقما قياسيا عراقيا جديدا للصالات في فعالية دفع الثقل لمسافة 10.67م لتحل في المركز الخامس.يشار الى ان اللاعب البطلة مريم عبد الحميد سبق وأن حصدت ذهبية الوثب العالي وحطمت اليوم الرقم العراقي للوثب الطويل داخل الصالات بلغ 5,63م وحلت بالمركز الرابع في البطولة.