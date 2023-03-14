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بعد باريس سان جيرمان.. الخليفي يعتزم شراء نادي اسباني
Alsumaria Tv
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دخل ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، والمدير التنفيذي لمجموعة قطر للاستثمارات الرياضية،، اليوم الثلاثاء، في مفاوضات لشراء ناد إسباني.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "ناصر الخليفي يتفاوض لشراء مالاجا من مالكه الشيخ عبد الله آل ثاني".
وأشارت إلى أنه "يتعين أولًا على الشيخ عبد الله آل ثاني، دفع 9 ملايين يورو في المحكمة لاستعادة 51% من أسهم مالاجا، ومن ثم يباشر عملية البيع بنجاح إلى ناصر الخليفي".
وأوضحت أن "المفاوضات الأولية من الخليفي بمثابة "إعلان نوايا"، لكن هناك هامش كبير للوصول إلى اتفاق على الصفقة، التي يجب أن تتناسب مع ظروف مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية، والتي تعمل على تنويع استثماراتها هذا العام".
يذكر أن "ناصر الخليفي ارتبط اسمه أيضًا بشراء فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي".
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