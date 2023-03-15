مودريتش بشأن رونالدو: افضل لاعب زاملته على الأطلاق

وقال مودريتش، في مقابلة مع ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد: "توني كروس هو شريكي في خط الوسط، أستمتع باللعب معه، إنه رائع في التعامل مع الكرة ويتميز بالهدوء ولا يتوتر أبدا، مذهل".وعن أفضل لاعب جاوره، اكد: "كريستيانو رونالدو، لأنه يريد دائما تحقيق الأفضل والمزيد، ولا يكون سعيدا أبدا بما يفعله".وأضاف: "كلها أمور وصفات مذهلة حقا لدى رونالدو، والتحديات التي يضعها لنفسه وللفريق كل يوم كانت لا تصدق أبدا".وتزامل مودريتش ورونالدو لسنوات عديدة في ريال مدريد، وساهما في تحقيق عديد البطولات المحلية والقارية.وتابع: "سيرجيو راموس (نجم الريال السابق وسان جيرمان الحالي) مدافع رائع، وأحد أفضل القادة على أرض الملعب، عندما تكون هناك مشكلة يتواجد دائما لدعمك، إنه من فئة مختلفة".وأكمل: "الفترة الأخيرة لجاريث بيل في ريال مدريد لم تسر بشكل متوقع، لكن أنظر إلى ما فعله في نهائي العاشرة، وكذلك أهدافه ضد ليفربول، لقد كان مذهلا".وبسؤاله عن إمكانية تكوين فريق خماسي، قال: "حسنا، سيضم راموس وكريستيانو وكروس وبيل، بالإضافة إلى راكيتيتش، لأنني لا أستطيع اختيار جميع اللاعبين من ريال مدريد، ولكن دون نسيان كاسيميرو وبنزيما أيضا".