شباب العراق يستعد لمواجهة أوزبكستان في نهائي آسيا

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بحُضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وعُضوي المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة محمد ناصر وخلف جلال وعضو وفد منتخب الشباب علي جابر، باشر منتخبُ الشباب تدريباته، اليوم، في الملعبِ الفرعي لنادي بونيودكور استعداداً لنهائي كأس آسيا السبت المقبل".وأشار البيان إلى أن "الجهاز التدريبيّ منح اللاعبين الذي شاركوا في مباراةِ الأمس أمام اليابان التي انتهت لصالح منتخبنا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، الراحة، بينما اختصرت التدريبات على اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في تلك المباراة".وشهدت التدريبات، وفق البيان، "ارتفاعاً عالياً للروح المعنويّة للاعبين، حيث اتسمت الوحدة التدريبيّة بالأريحية التامة، خصوصاً أن مدرب منتخب الشباب عماد محمد قام بتهنئة اللاعبين وأشادَ بقدراتهم ووصفهم بالأبطال الذي يفتخر بهم كل العراقيين. كما طالبهم بإكمال تألقهم في هذهِ البطولة بحصد لقبها والعودة بالكأس الى العاصمةِ بغداد".في سياق متصل، يُعقد، غداً الجمعة، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً بين العراق وأوزبكستان عند الساعةِ الحادية عشرة والنصف بتوقيت أوزبكستان، التاسعة والنصف بتوقيت العراق والذي سيتواجد فيه من الجانب العراقي مدرب منتخب الشباب عماد محمد واللاعب آدم طالب.