السيتي يعلن تمديد عقد الأرجنتيني جوليان ألفاريز

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا، أعلن فيه "تمديد عقد اللاعب جوليان ألفاريز، لمدة موسم آخر، لينتهى عقده في 30 يونيو 2028".ووافق المهاجم الأرجنتيني على توقيع عقد جديد مع السيتي لمدة 5 مواسم ونصف الموسم، إذ كان عقده الحالي ينتهي في حيران 2027.يذكر أن ألفاريز وقع عقدًا مع مانشستر سيتي لمدة 5 سنوات ونصف، في كانون الثاني 2022، وقضى باقي الموسم الماضي مع فريقه السابق ريفير بليت الأرجنتيني.وبدأ ألفاريز مسيرته مع مانشستر سيتي منذ اب الماضي.ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن العقد الجديد تضمن زيادة راتب اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين بعد أن كان يحصل على 50 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً.