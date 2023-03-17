الأندية المتأهلة لدور الثمانية من الدوري الأوروبي.. اليك موعد القرعة

ونجح الفريق الإنجليزي في حماية تقدمه المريح من مباراة الذهاب 4-1 في أولد ترافورد، بينما افتقد منافسه الإسباني الفعالية.وتغلب يوفنتوس على عشرة لاعبين من فرايبورغ في ألمانيا 2-صفر، ليتأهل لدور الثمانية بنتيجة 3-صفر في مجموع المباراتين.ولحق فينوورد الهولندي بنظيره الإنجليزي والإيطالي إلى دور الثمانية بعد فوزه 7-1 على شاختار دونيتسك ليفوز 8-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما تأهل إشبيلية الإسباني البطل السابق لدور الثمانية بعد فوزه 1-صفر في الإياب على فناربخشه التركي ليفوز 2-1 في مباراتي الذهاب والعودة.وجدد باير ليفركوزن الألماني فوزه على فرنشفاروش المجري بهدفين نظيفين ليتأهل لدور الثمانية بنتيجة 4-صفر، بينما فرض روما بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو التعادل السلبي على مضيفه ريال سوسيداد في إسبانيا، ليتأهل بعد فوزه 2-صفر في مباراة الذهاب في العاصمة الإيطالية، الأسبوع الماضي.وسحق يونيون سانت جيلواز السويسري ضيفه أونيون برلين بثلاثية نظيفة ليفوز 6-3 في مباراتي الذهاب والعودة ويتأهل للدور المقبل، بينما تعادل آرسنال 1-1 مع ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة الإياب في لندن، ليتعادل الفريقان 3-3 في مباراتي الذهاب والعودة قبل أن يحسم سبورتنغ الفوز 5-3 بركلات الترجيح.*مانشستر يونايتد الإنجليزي*سبورتنغ لشبونة البرتغالي*يوفنتوس الإيطالي*روما الإيطالي* إشبيلية الإسباني*يونيون سانت جيلواز السويسري*باير ليفركوزن الألماني*فينوورد الهولنديتقام قرعة دوري الثمانية وقبل النهائي اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت العراق وستذاع على قناة (بي.إن سبورتس الإخبارية).من المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الثمانية في 13 أبريل/نيسان المقبل، على أن تأتي مباريات العودة بعدها بأسبوع واحد في 20 أبريل.ومن المقرر كذلك أن تقام مباريات ذهاب الدور قبل النهائي في 11 مايو/أيار، على أن تقام مباريات العودة بعد ذلك بأسبوع في 18 مايو.وستقام المباراة النهائية على استاد بوشكاش آرينا في بودابست بالمجر في 31 مايو.