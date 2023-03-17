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ليفربول يعرض كيليهير للبيع في الميركاتو المُقبل
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
حسب تقرير ” بيت أوروك ” فإن نادي ليفربول الانجليزي اتخذ القرار بعرض الحارس الشاب كيليهر للبيع في سوق الانتقالات الصيفي المُقبل .
يورغن كلوب مدرب ليفربول يفكر في إعطاء اللاعبين الشباب من أكاديمية ليفربول الفرصة للظهور مع الفريق الأول ولذلك سيضحي ببعض اللاعبين و على رأسهم الحارس كيليهير .
كيليهير لعب مع ليفربول مباراتين فقط هذا الموسم في كأس الرابطة الإنجليزية.
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