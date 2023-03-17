ليفربول يعرض كيليهير للبيع في الميركاتو المُقبل

يورغن كلوب مدرب ليفربول يفكر في إعطاء اللاعبين الشباب من أكاديمية ليفربول الفرصة للظهور مع الفريق الأول ولذلك سيضحي ببعض اللاعبين و على رأسهم الحارس كيليهير .كيليهير لعب مع ليفربول مباراتين فقط هذا الموسم في كأس الرابطة الإنجليزية.