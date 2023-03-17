صدامات مدوية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

السومرية نيوز - رياضة



أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.









ريال مدريد VS تشيلسي



إنتر ميلان VS بنفيكا



مانشستر سيتي VS بايرن ميونخ



ميلان VS نابولي



قرعة نصف النهائي



ميلان VS نابولي ضد إنتر ميلان VS بنفيكا



ريال مدريد VS تشيلسي ضد مانشستر سيتي VS بايرن ميونخ وفيما يلي نتائج قرعة ربع النهائي:ريال مدريد VS تشيلسيإنتر ميلان VS بنفيكامانشستر سيتي VS بايرن ميونخميلان VS نابوليميلان VS نابولي ضد إنتر ميلان VS بنفيكاريال مدريد VS تشيلسي ضد مانشستر سيتي VS بايرن ميونخ

مواعيد المباريات ربع ونصف النهائي



ربع النهائي



تقام مباريات دور ذهاب ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، والإياب ستكون يومي 18 و19 من الشهر ذاته.



مواعيد مباريات نصف النهائي

تقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.



ملعب وموعد نهائي دوري الأبطال

قرر اليويفا إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2022/2023 على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول، يوم 10 يونيو 2023.