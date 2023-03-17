العراق يختتم تحضيراته للقاء أوزبكستان في نهائي آسيا للشباب

وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الاتحاد عدنان درجال وعضوا المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة محمد ناصر وخلف جلال، إضافة الى عضو الوفد علي جابر، حضروا التدريبات التي امتدت لساعة ونصف، وتركزت على تمارين اللياقة البدنية الخفيفة، وتطبيقات تكتيكية نظمها الجهاز التدريبيّ للاعبين، واختيار التشكيلة التي سيلاقي فيها المنتخب الأوزبكي، بالإضافة للتدريب على بعض المفردات الخاصة، وكذلك التدريبات على ركلات الجزاء الترجيحية، التي قد يلجأ إليها المنتخبان في حالة التعادل في الوقتين الأصلي والأشواط الإضافية، خصوصاً أن منتخب أوزبكستان فاز في ربع نهائي البطولة على أستراليا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، وكذلك في نصف النهائي على كوريا الجنوبية، بينما تغلب العراق في ربع النهائي على إيران بهدف مقابل لاشيء، بينما تغلب على اليابان بفارق ركلات الجزاء الترجيحية".وأضاف، أن "مباراة الغد ستنطلق عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أوزبكستان، الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد، والتي سيستضيفها ملعب بونيودكور الذي يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج، والتي نفدت تذاكره منذ يوم أمس الخميس".وتزامنت فترة تدريبات المنتخب، وفق البيان، مع حضور الجماهير الاوزبكية التي احتشدت قرب بوابات ملعب المباراة للحصول على التذاكر، حيث وصل سعر التذكرة إلى نحو 70 دولاراً برغم أن القناة الأوزبكية ستنقل المباراة عبر البث المحلي، بينما سيتم نقلها عبر أكثر من 40 قناة حول العالم وإلى أكثر من 110 بلاد حول العالم بينهم العراق.وأتم البيان، أن "مباراة الغد من المقرر ان تتابعها من على المدرجات قيادات الدولة الأوزبكية وكذلك قيادات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما سيرتدي منتخبنا الزي الأبيض لمواجهة نظيره الاوزبكي".