الزوراء يهزم الشرطة في ممتاز الكرة

تمكن نادي الزوراء من هزيمة نادي الشرطة، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.





وبهذه النتيجة احتفظ الشرطة مؤقتا بصدارة الدوري برصيد 42 نقطة فيما اصبح الزوراء بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة. وشهد ملعب الشعب الدولي مباراة النوارس امام القيثارة الخضراء التي انتهت بفوز الزوراء بهدفين لهدف واحد وسجل اهداف الزوراء كل من سعد عبد الامير وعلاء عباس فيما سجل هدف الشرطة الوحيد اللاعب بسام شاكر.وبهذه النتيجة احتفظ الشرطة مؤقتا بصدارة الدوري برصيد 42 نقطة فيما اصبح الزوراء بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة.