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القاسم يحقق مفاجأة ويهزم الجوية في الدوري الممتاز
Alsumaria Tv
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حقق فريق القاسم مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم السبت، بعد هزيمة نظيره القوة الجوية في الدوري الممتاز.
وانتهت المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، بأربعة أهداف للقاسم مقابل ثلاثة للجوية.
وبهذه النتيجة يبقى الجوية في المركز الثاني برصيد 41، بينما ارتفع رصيد القاسم الى 21 نقطة في المركز 17.
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