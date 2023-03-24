ميسي يصل للهدف رقم 800 في مسيرته "الاسطورية"

وسجل ليونيل ميسي الهدف رقم 99 رفقة منتخب الأرجنتين فيما سجل رفقة الأندية 701 هدف، منها 672 هدفا رفقة برشلونة و29 هدفا رفقة باريس سان جيرمان.وجاء هدف ميسي رقم 800 من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 89 من المباراة الودية أمام بنما، وكان الهدف الثاني لأبطال العالم في قطر، بينما سجل نازارينو بازان الهدف الأول في أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني بعد التتويج بكأس العالم 2022.ودخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة مصغرة من نجوم كرة القدم سجلوا 800 هدف على الأقل في المباريات الرسمية، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، والبرازيلي روماريو، وجوزيف بيكان الذي يحمل الجنسيتين المجرية والنمساوية.وأصبح ليونيل ميسي على بُعد هدف واحد من تسجيل 100 هدف رفقة المنتخب الأرجنتيني، علما أنه هداف المنتخبات في أمريكا الجنوبية وثالث الهدافين الدوليين في العالم، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بلغ 120 هدفا في مسيرته، والإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف.