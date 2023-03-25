بايرن ميونيخ يكشف أسباب إقالة ناغلسمان

وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاماً، بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي، ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.وتولى ناغلسمان المسؤولية عام 2021، وقاد بايرن إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي، لكنه أخفق في تحقيق أي ألقاب أخرى في الموسم الماضي.وودع بايرن كأس ألمانيا من الدور الثاني بعد خسارة مدوية أمام بروسيا مونشنغلادباخ، ودوري أبطال أوروبا بعد هزيمته المفاجئة أمام فياريال الإسباني.لكن رحيله جاء مفاجئاً، إذ يستعد بايرن لمواجهة بروسيا دورتموند متصدر الدوري مطلع الشهر المقبل، وكذلك مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال في الـ11 من الشهر المقبل.بايرن ميونيخ يكشف أسباب إقالة ناغلسمانوقال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن: "خلصنا إلى أن مستوى فريقنا في تراجع ملحوظ رغم الفوز بالدوري الموسم الماضي".وأضاف: "بعد كأس العالم، كنا نقدم أداء أقل نجاعة وجاذبية، وتذبذب مستوانا بصورة عرّضت أهدافنا للموسم، وما بعدها، للخطر. لهذا تصرفنا الآن".وقال بايرن إن توخيل، الذي كان العملاق الألماني يسعى للتعاقد معه منذ 2018، وقع عقداً حتى 2025.وقاد توخيل تشيلسي للفوز بدوري الأبطال في 2021 بعدما تولى القيادة خلفاً لفرانك لامبارد، لكنه كان بلا فريق منذ إقالته من تدريب الفريق الإنجليزي العام الماضي.وذاع صيت توخيل في الدوري الألماني بعد الأداء الهجومي الذي قدمه مع ماينتس قبل أن يتولى تدريب دورتموند وفاز معه بكأس ألمانيا في 2017.كما قاد المدرب البالغ عمره 49 عاماً، باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي مرتين متتاليتين، فضلاً عن الوصول إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى على الإطلاق في 2020 عندما خسر أمام بايرن.كما يشتهر المدرب، المحنك خططياً والساعي إلى الكمال، بتوتر علاقته برؤساء الأندية، وضمن ذلك دورتموند وتشيلسي.