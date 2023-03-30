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بعد غياب 6 اشهر .. دياز يعود الى تدريبات ليفربول
Alsumaria Tv
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عاد الكولومبي لويس دياز للتدريبات مع ناديه ليفربول، اليوم الخميس، بعد غياب لمدة 6 أشهر بسبب إصابة في الركبة.
وأصيب دياز بداية أكتوبر/تشرين أول الماضي، في مباراة أمام آرسنال، وعانى فيها من التحام مع توماس بارتي.
وبعد خضوعه لجراحة والتعافي، تدرب الجناح منفردا حتى انضم للتدريبات الجماعية اليوم الخميس.
واستغل دياز فترة التوقف الدولي للفيفا للإسراع في التعافي، واستغلال أيام الراحة للتدرب مع باقي قطاعات الناشئين في ليفربول.
ويتطلع اللاعب الكولومبي لدخول قائمة ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي، بعد غد السبت، ومساعدة فريقه في بقية مباريات الموسم.
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