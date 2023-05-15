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النجف ينهي عقود أربعة من محترفيه

رياضة

2023-05-15 | 08:35
النجف ينهي عقود أربعة من محترفيه
280 مشاهدة

أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي النجف الاشرف الرياضي، اليوم الاثنين، عن فسخ عقود أربعة لاعبين محترفين رسمياً.

وقال رئيس النادي هاتف شمران، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللاعبين الأربعة وهم (برنو باولو وبيدروز وكليمرسون وفرانك سيدرك) قد تمت تسوية أمورهم المالية وتأمين حجوزات الطيران للعودة إلى موطنهم، وبذلك تم تلافي الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية التي كانت من الممكن أن تطال نادينا".

وأضاف، أن "تكاليف تلك التسوية وحجز تذاكر السفر قد تم تأمينها بجهود شخصية من قبله وكذلك عضو الهيئة الإدارية عبد الرزاق نزار الياسري"، لافتاً إلى أن "الإدارة ماضية بكل جدية للتخفيف عن كاهل النادي وتسيير أموره بكل الوسائل الممكنة وصولا به إلى بر الأمان".
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