أنظار العالم تتجه لملعب الاتحاد.. قوة السيتي تواجه شخصية مدريد بإياب الأبطال

ويأتي تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالتالي..حراسة المرمى: إيدرسون.خط الدفاع: والكر - روبن دياز – لابورت.خط الوسط: برناردو سيلفا – كيفين دي بروين – جوندوجان – رودري.خط الهجوم: جريليش – هالاند – فودين.بينما يأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع كالتالي..حراسة المرمى: كورتوا.خط الدفاع: كامافينجا - ألابا - روديجر – كارفاخال.خط الوسط: مودريتش - كروس – فالفيردي.خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو.وانتهت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد وعلى ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.مان سيتى ضد ريال مدريدوتاريخيا التقى فريقا مانشستر سيتي ضد ريال مدريد قبل مباراة اليوم في 9 مواجهات تقاسم فيها الطرفان الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مثلهم.وتفوق نادى ريال مدريد في تاريخ المواجهات تهديفيا بواقع 14 هدفاً مقابل 13 لفريق مانشستر سيتي بينما يعتلي كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف مقابل 3 لصالح جابرييل خيسوس بالتساوي مع كيفين دى بروين.ويتفوق نادى مانشستر سيتي في القيمة التسويقية بواقع 1.05 مليار يورو مقابل 860 مليون لصالح نادي ريال مدريد بينما يعتلي إيرلينج هالاند قائمة أغلى اللاعبين في اللقاء بواقع 170 مليون، بينما يأتي فينسيوس كأغلى لاعب الميرنجي بواقع 120 مليون يورو.مان سيتي ضد الريالاختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم البولندى شيمون مارسينياك لإدارة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.وأدار الحكم البولندى شيمون مارسينياك نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين الأرجنتين وفرنسا، والذى انتهى بتتويج التانجو بقيادة ميسي بركلات الترجيح بعد التعادل المثير بثلاثة أهداف لكل منهما.ويتطلع فريق مانشستر سيتي إلى كتابة التاريخ عبر بوابة ريال مدريد، حيث يبحث عن انتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، من أجل التتويج باللقب الحلم بالنسبة لعشاق السيتيزنز وملاك النادى.فيما يأمل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في قيادة الملكي للقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، والـ 15 في تاريخ المرينجي.ويلاحق الريال 3 أرقام سلبية تهدد بخروجه أمام مان سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهي كالتالي..- لم يفز ريال مدريد من قبل في ملعب الاتحاد.- آخر مرة خسر فيها السيتي مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد كانت عام 2018.- لم يصل الريال إلى نهائي دوري الأبطال بعد أن تعادل في ذهاب الدور نصف النهائي على أرضه.