اتحاد الكرة يعلن إنجاز الأوراق الرسمية لمحترف عراقي في الدوري الهولندي

وذكر عُضو المكتب التنفيذيّ وعضو دائرة المنتخباتِ في الاتحاد، غانم عريبي، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المنسق الإداري للاعبين المغتربين زيد الزيدي قد أبلغنا رسمياً بإنجاز أوراق اللاعب الذي تواجد في بغداد في الأيام الثلاثة السابقة لهذا الغرض، وهو ما تمّ خلال فترة قياسية رغم أن طبيعة أوراقه تحتاجُ لفترةٍ طويلةٍ لغرض انجازها بشكلٍ تام".وأشار البيان، إلى إن "ماسيس قد شاركَ برفقة فريقه سباكينبورج في بطولةِ كأس هولندا التي وصلوا فيها إلى الدور نصف النهائي، وقدّم خلالها أداءً لافتاً طوال منافساتِ البطولة".