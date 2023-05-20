أنشيلوتي مدريد فقد توازنه برحيل كريستيانو

واعترف مدرب ريال مدريد أنه بعد علمه باستمراره في مقعده للموسم المقبل سيزيد من اعتماده على العناصر الشابة على حساب المخضرمين.وقال أنشيلوتي: "عملية التحول لن تبدأ الموسم المقبل، لقد بدأت بالفعل من قبل وصولي حتى. بدأ هذا الفريق، الذي حقق أمورا لا تصدق، في فقدان توازنه برحيل كريستيانو رونالدو في 2018".وزاد: "منذ ذلك الوقت، وشيئا فشيئا، بدأ الشباب من أصحاب المهارات في التوافد. وأسفرت عملية التحول عن خسارة فاران وراموس وبيل ومارسيلو وإيسكو. وتم استبدالهم بشباب يتمتعون بالجودة العالية".وأبرز أنشيلوتي تطور العديد من الشباب تحت إمرته، موضحا: "حظى فينيسيوس بدور أكبر العام الماضي وأصبح لا غنى عنه الآن. وحصل كامافينجا ورودريجو تدريجيا على دقائق أكثر، وباتوا أشبه بالأساسيين والأعمدة الرئيسية، نفس الأمر مع ميليتاو وفالفيردي، وكذلك تشواميني خلال النصف الأول من الموسم".وتابع: "بدأ التحول بالفعل وسيستمر الموسم المقبل بحصول الشباب على مزيد من الدقائق والمخضرمين على دقائق أقل. انطلق الأمر قبل وصولي وسوف يتواصل خلال الأعوام المقبلة. سيتوقف كل ذلك حين يغادر مودريتش وكروس وبنزيما وناتشو وكارفاخال صفوف هذا الفريق".