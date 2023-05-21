تغيير هيكلية مدريد.. 6 لاعبين للبيع والإبقاء على 3 مخضرمين

ويسعى ريال مدريد للتخلص من بعض اللاعبين الذين ليس لهم أي دور مع الفريق، والتعاقد مع لاعبين جدد يشكلون الفارق.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الثلاثي كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس، مستمرون مع الفريق لموسم آخر.وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على الثنائي داني سيبايوس وماركو أسينسيو، رغم ما يتردد عن عدم وجود اتفاق حول التجديد.أما عن الراحلين فيتصدر المهاجم ماريانو دياز والحارس أندريه لونين القائمة، وبالتالي سيضطر الريال للبحث عن حارس بديل لتيبو كورتوا.كما سيتم عرض الثلاثي إيدين هازارد وألفارو أودريوزولا وخيسوس فاييخو للبيع، وسيتم الاستماع للعروض المقدمة لفيرلاند ميندي.