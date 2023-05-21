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ثلاثي ريال مدريد على أعتاب التجديد.. هذه التفاصيل
Alsumaria Tv
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يستعد 3 من نجوم ريال مدريد، لتجديد تعاقدهم مع النادي الملكي، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل الدائر حول مصيرهم في الموسم الجديد.
ويتعلق الأمر بالثلاثي لوكا مودريتش وتوني كروس وفينيسيوس جونيور، علماً بأن عقدي مودريتش وكروس ينتهيان بنهاية الموسم الجاري، بينما يتبقى موسم واحد فقط في عقد فينيسيوس.
وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن الثلاثي سوف يجدد عقوده قريباً جداً.
وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "سيعلن ريال مدريد تجديد عقود الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس قريباً".
وأضاف: "أما بالنسبة لتجديد فينيسيوس، فهو مسألة وقت، وسيصبح رسميا".
وختم: "وقع كروس بالفعل حتى حزيران 2024؛ وسيفعل مودريتش الشيء نفسه في أقرب وقت".
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