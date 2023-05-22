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مونديال الشباب.. العراق يخسر أمام الأوروغواي برباعية
Alsumaria Tv
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خسر منتخب شباب العراق أمام نظيره الأوروغواي بأربعة أهداف خلال كأس العالم للشباب المقامة حالياً في الأرجنتين.
وتمكن منتخب الأوروغواي من تسجيل هدف في الشوط الأول، قبل أن يسجل ثلاثة اهداف أخرىخلال الشوط الثاني.
ويلتقي المنتخب العراقي نظيره التونسي يوم الجمعة المقبل.
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