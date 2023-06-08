Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اللامي يدعو لابراز الصورة المشرقة والنهضة العمرانية في العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ديفيد بيكهام وابنته يخطفون القلوب بفيديو غنائي

رياضة

2023-06-08 | 07:00
ديفيد بيكهام وابنته يخطفون القلوب بفيديو غنائي
768 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر بين ديفيد بيكهام وابنته لاقى اعجاب العديد من معجبي النجم العالمي وأحد اساطير كرة القدم.

يُعرَف عن نجم كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام مدى قربه من ابنته هاربر وحبه لها هو الذي وضع وشماً على كتفه من أجلها في وقتٍ سابقٍ، يحمل شخصية المينيون الكرتونية، مع العلم أن خلافاً كان بين بيكهام وزوجته حول اسم الطفلة.

*ديفيد بيكهام وابنته في مقطع غنائي مؤثر
نشر لاعب كرة القدم المعتزل وعارض الأزياء الشهير ديفيد بيكهام عبر صفحته على "انستغرام" مقطعي فيديو من حفل النجم العالمي ألتون جون، يظهر فيهما مع ابنته هاربر وهما يغنيّان سوياً بانسجام وحب كبيرين.

وعلق بيكهام على المنشور الذي وضعه بـ”بكل بساطة أحبك، أكثر من الحياة نفسها". 



لاقى منشور بيكهام تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيه عبر "انستغرام" الذين يتخطى عددهم على صفحته الـ79 مليون متابع، وكتبوا تعليقات عبّروا فيها عن حبهم له ولعائلته، وتقديرهم له، وابدوا اعجابهم بالرابط القوي بينه وبين ابنته الوحيدة، كما واولاده، هو الذي سبق أن عبّر عن عشق أولاده لطعامه.

وكتبت إحدى متابعي بيكهام أن هذه المشاهد أبكتها، وكم تتمنى لو كان لديها هذا الرابط مع والدها عندما كانت طفلة صغيرة، وهو ما كان من شأنه أن يوقفها عن البحث عن الحب والتقبّل من الاغراب.

وتربط بيكهام والنجم العالمي ألتون جون علاقة صداقة طويلة رغم فارق السنّ الكبير بينهما، وهو يقضي الكثير من الوقت برفقة عائلته معه ويحرص على مشاهدة حفلاته.

بيكهام يتحدث عن طفولته
وكان بيكهام وهو أيضاً سفير النوايا الحسنة لليونيسف، نشر في اليوم العالمي للوالدين، في 1 يونيو/حزيران، عبر انستغرام، مقطع فيديو تحدّث فيه عن طفولته وكم كان محظوظاً بعائلته التي ساعدته على تحقيق أحلامه.

كذلك، تحدث عن مدى حرصه على إعطاء أولاده الحب نفسه والتشجيع الذي تلقاه من أهله، مشدداً على أهمية أن يحظى كل طفل بفرصة لأن يلعب ويكون له رابط قويّ مع أهله.

لطالما شكلت حياة بيكهام الشخصية اهتمام الصحافة والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهو متزوج من مغنية البوب البريطانية الشهيرة فيكتوريا أدمز، منذ 4 يوليو/تموز عام 1999، ولديهم 4 أولاد، وقد جدداً وعد زواجهما في 26 يناير/كانون الثاني 2017.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

يونامي: أكثر من 9 آلاف طفل قتلوا في العراق
Play
يونامي: أكثر من 9 آلاف طفل قتلوا في العراق
12:00 | 2023-06-08
أزمة المياه في العراق تهدد بمصير كارثيّ!
Play
أزمة المياه في العراق تهدد بمصير كارثيّ!
11:00 | 2023-06-08
النجف بين نارين: انقطاع الكهرباء ولهيب الصيف
Play
النجف بين نارين: انقطاع الكهرباء ولهيب الصيف
10:00 | 2023-06-08
اصحاب المولدات غير ملتزمين بالتسعيرة والمواطن يشتكي
Play
اصحاب المولدات غير ملتزمين بالتسعيرة والمواطن يشتكي
09:00 | 2023-06-08
عودة 150 عائلة "نازحة" لصلاح الدين والسومرية تسلط الضوء على اوضاعهم المأساوية (فيديو)
Play
عودة 150 عائلة "نازحة" لصلاح الدين والسومرية تسلط الضوء على اوضاعهم المأساوية (فيديو)
05:44 | 2023-06-08
بالفيديو.. أمطار غزيرة في العاصمة بغداد
Play
بالفيديو.. أمطار غزيرة في العاصمة بغداد
14:50 | 2023-06-07
مشروع الموازنة الثلاثية في مهب الخلافات النيابية
Play
مشروع الموازنة الثلاثية في مهب الخلافات النيابية
13:00 | 2023-06-07
وزير النفط يكشف للسومرية عن إمكانية تعويض العراق للغاز الايراني
Play
وزير النفط يكشف للسومرية عن إمكانية تعويض العراق للغاز الايراني
07:44 | 2023-06-07
ارتفاع اسعار العقارات يثير سخطا في الشارع العراقي
Play
ارتفاع اسعار العقارات يثير سخطا في الشارع العراقي
04:50 | 2023-06-07
ضربة موجعة لمهربي النفط.. ضبط 200 ألف لتر واعتقال 5 متهمين بصلاح الدين
Play
ضربة موجعة لمهربي النفط.. ضبط 200 ألف لتر واعتقال 5 متهمين بصلاح الدين
04:21 | 2023-06-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.