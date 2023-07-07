حقيقة تلقي العراق دعوة للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا

السومرية نيوز - رياضة



نشرت صفحة على فيسبوك باسم (المدرب خيسوس كاساس Jesus Casas ) خبراً تداولته صفحات أخرى نصه الآتي: "انباء تلقي المنتخب الوطني دعوة للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا ك ضيف بعد الاداء المقبول ضد كولمبيا والاكوادور".

لكن مجموعة التقنية من أجل السلام المختصة بكشف الاخبار المزيفة نفت ذلك في تدوينة ذكرت فيها الاتي: "الخبر غير صحيح فلا وجود لأي مصدر يثبت صحة الأنباء المتداولة بشأن تلقي المنتخب الوطني العراقي دعوة للمشاركة في بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقرر إقامتها فى صيف عام 2024".





كما أن الصفحة مزيفة، وهذا ما أكده المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني العراقي (محمد عماد) بعد أن تواصلنا معه، مبينًا أن صفحة الفيسبوك باسم كاساس مزيفة وغير عائدة له.

كما أن الصفحة مزيفة، وهذا ما أكده المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني العراقي (محمد عماد) بعد أن تواصلنا معه، مبينًا أن صفحة الفيسبوك باسم كاساس مزيفة وغير عائدة له.

وسقام نسخة (كوبا أميركا 2024) في الولايات المتحدة بمشاركة عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية (كونميبول) وستة منتخبات من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وذلك بحسب بيان أعلن عنه الأخير بتأريخ 27 كانون الثاني 2023.

وجاءت هذه الاتفاقية بين الاتحادين من أجل تعزيز تعاون استراتيجي لغرض تطوير كرة القدم في كِلا المنطقتين، وستشمل الاتفاقية مسابقات المنتخب الوطني للرجال والسيدات وبطولة جديدة للأندية للرجال.



