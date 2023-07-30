الدوري السعودي يقتحم ميركاتو 2023 ويحتل المرتبة الخامسة عالميًا في الإنفاق

وحلّ الدوري السعودي في المركز الخامس عالميًا من حيث الإنفاق، بعد الدوريات، الإنجليزي والإيطالي والفرنسي والألماني. ويعد الـ"بريميرليغ" الدوري الوحيد الذي تخطى عتبة مليار يورو.وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استحوذ على ملكية 75٪ من أكبر الأندية السعودية؛ وهي الهلال والأهلي والاتحاد والنصر، ليدشّن حقبة جديدة من كرة القدم في المملكة.وانتعش سوق انتقالات اللاعبين عالميًا، بعد أن رصد الصندوق مبالغ كبيرة للأندية السعودية الأربعة في الميركاتو الحالي.الترتيب الدوري المبالغ المنفقة في صيف 20231 الدوري الإنجليزي 1.3 مليار يورو2 الدوري الإيطالي 531 مليون يورو3 الدوري الفرنسي 456 مليون يورو4 الدوري الألماني 448 مليون يورو5 الدوري السعودي 301 مليون يورو6 الدوري الإسباني 250 مليون يوروالاتحاد -حامل اللقب- تعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي من ريال مدريد وتشيلسي تواليًا. كما تعاقد مع الجناح البرتغالي جوتا من سيلتيك الإسكتلندي مقابل نحو 29 مليون يورو.أمّا الهلال فهو صاحب أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم السعودية، بعد أن دفع 60 مليون يورو لجلب الجناح البرازيلي مالكوم من زينيت سان بطرسبرغ الروسي، وكان الزعيم قد تعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي، ولاعب الوسط الصربي سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش من لاتسيو.في حين تعاقد الأهلي مع ثلاثي الدوري الإنجليزي؛ وهم الجناح الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي.وأنعش النصر خط وسطه بالتعاقد مع الثنائي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، والإيفواري سيكو فوفانا من لانس الفرنسي، إضافة إلى الظهير الأيسر البرتغالي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد.