إحداها عراقية.. من هو نوح درويش المنضم حديثا لنادي برشلونة ويحمل 3 جنسيات؟

وقال نادي برشلونة في بيان إن "نادي برشلونة توصل مع نادي فرايبورغ إلى اتفاق بشأن ضم لاعب خط الوسط الألماني مقابل 2.5 مليون يورو".وأضاف أن "اللاعب الألماني الشاب وقع على عقد سيدافع بموجبه عن ألوان النادي الكتالوني حتى 30 حزيران 2026.وأشار البيان إلى أن "البارصا" وضع شرطا جزائيا لكسر عقد درويش يبلغ 100 مليون يورو".ومن المقرر أن يعزز درويش، الذي سيبلغ عامه الـ17 في ايلول المقبل، صفوف فريق الشباب في برشلونة، لكنه لن ينضم إلى الفريق الأول مباشرة.من هو نوح درويش؟ولد نوح درويش في فرايبورغ في 25 ايلول 2006 لأب فرنسي وأم عراقية، وتدرج في أكاديمية فريق فرايبورغ.وخاض درويش مع فريق شباب فرايبورغ، 23 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.ويلعب درويش في خط الوسط، بعد أن كان ضمن تشكيلة منتخب ألمانيا تحت 17 عاما، الذي فاز ببطولة أوروبا في ايار الماضي.ويعتبر درويش من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الألمانية.