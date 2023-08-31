الدوري الأمريكي.. إنتر ميامي يفشل بالفوز على ناشفيل لأول مرة منذ وصول ميسي

كما عجز إنتر ميامي لأول مرة عن هز الشباك في وجود ميسي منذ انضمامه لصفوف الفريق (المباراة العاشرة)، هذا الصيف، قادماً من باريس سان جيرمان بصفقة انتقال حر.في 9 مباريات سابقة، سجل ليو 11 هدفاً وصنع 3 لزملائه، وساهم في تتويج الفريق بكأس الدوريات، البطولة الأولى في تاريخ إنتر ميامي.ورغم التعادل المخيب، حافظ إنتر ميامي على سجله خالياً من الهزائم في 10 مباريات متتالية منذ وصول ميسي، علماً بأن الفريق خسر 14 مباراة طوال العام الجاري 2023 قبل قدوم النجم الأرجنتيني.كما ذكرت شبكة "أوبتا" أن فريق ناشفيل، أول منافس يخفي بصمة ميسي على مستوى