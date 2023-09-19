الكشف عن مدرب المانيا الجديد

وقالت الصحيفة الألمانية في تقرير لها اليوم، إلى أن "تفاصيل العقد لم تتبلور بشكل نهائي بعد لكن راتب ناغلسمان سيقارب 400 ألف يورو شهريا حتى نهاية كأس أوروبا 2024".وفي عمر السادسة والثلاثين فقط، يستعد ناغلسمان لتدريب منتخب بلاده الذي يعاني من أزمة، بعدما أقال مدربا لأول مرة في تاريخه، بالاستغناء عن فليك في 10 ايلول الماضي غداة الهزيمة القاسية أمام اليابان 1-4 بعد سلسلة من النتائج الكارثية (خسر أربع من خمس مباريات) أدت إلى تسلم المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي الحالي للاتحاد المحلي للعبة رودي فولر للمهام الفنية مؤقتا ليقود ألمانيا للفوز على فرنسا 2-1 وديا.وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، بمباراة افتتاحية في 14 حزيران على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، ونهائي في برلين في 14 تموز.ويصل ناغلسمان في مهمة لإنقاذ البلد المضيف، ليكون بديلا مجددا لفليك بعدما سبق أن خلفه في تدريب بايرن ميونخ في صيف العام 2021 قبل أن يقال في اذار2023 على الرغم من أن بايرن كان ينافس على ثلاث جبهات (الدوري والكأس المحليان ودوري الأبطال).وحقق ناغلسمان مع بايرن لقب الدوري الألماني 2021-2022، لكنه أقصي من دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني في ربع النهائي.