https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-469091-638315063325250638.jpg
ما سبب غضب اوسيمين من إدارة نابولي.. تقارير تكشف
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن سبب جديد، لغضب مهاجم نابولي، فيكتور أوسيمين، من إدارة ناديه.
وهدد روبرتو كاليندا، وكيل أوسيمين، باتخاذ إجراءات قانونية ضد نابولي يوم الثلاثاء الماضي، بعد مقطع فيديو نشره النادي على حسابه الرسمي على "TikTok"، سخر فيه من موكله.
وأفادت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن أوسيمين كان غير سعيد من إدارة نابولي، لأنها منعته من تصوير فيديو لعمل خيري يخص أفريقيا، قبل أن يصب مقطع التيك توك الزيت على النار.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" أن مسؤولي نابولي اعتذروا لأوسيمين يوم الأربعاء، لكن ذلك لم يكن كافيا للمهاجم النيجيري، الذي توقع اعتذارا علنيا من النادي.
وبدأ أوسيمين أساسيا ضد أودينيزي في ملعب مارادونا الليلة قبل الماضية وساهم في الفوز بنتيجة 4-1، بهدف في الشوط الأول.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا