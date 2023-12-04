مبابي يتفوق على اساطير كرة القدم تهديفيا بعمر 24 عاما

ونشر موقع ترانسفير ماركت المختص أرقاما تؤكد ان "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان حقق ارقاما تهديفية خرافية لم يحققها غيره عند سن الـ 24 عاما و 11 شهرا ".و سجل مبابي الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 25 بعد اسابيع قليلة طوال مسيرته الاحترافية مع الاندية و المنتخب 306 هدفا متفوقا بفارق 20 هدفا عن اقرب ملاحقيه و هو المهاجم الالماني الاسطورة اوفه زيلر الذي سجل في مثل سنه 286 هدفا و يتفوق على ليونيل ميسي بفارق 32 هدفا حيث سجل الارجنتيني في مثل سنه 274 هدفا ".