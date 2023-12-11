قبيل الإعلان الرسمي.. الكشف عن اسم الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية 2023

وينافس أوسيمين على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 مع الثنائي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، والظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، بأن أوسيمين لم يشارك في الجلسة التدريبية هذا الصباح مع فريقه نابولي لأنه استقل رحلة خاصة من مطار "كابوديتشينو" متجها إلى المغرب حيث سيحضر حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان غياب أوسيمين عن جلسة التدريب هذا الصباح قد تم الاتفاق عليه مع ناديه.وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن سفر أوسيمين إلى المغرب يعني أنه هو الأقرب للتتويج بالجائزة، خاصة أن نابولي تنتظره مباراة مصيرية بعد 24 ساعة.وسيلعب نابولي، غدا الثلاثاء، أمام سبورتينغ براغا في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وسيتأهل نابولي إلى ثمن النهائي إذا تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر. وبخلاف ذلك، سيحتل الإيطاليون المركز الثالث ويتنافسون في ملحق الدوري الأوروبي.وتواجد أوسيمين، صاحب المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023، بعد قيادته فريقه نابولي في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، حيث تصدر المهاجم الدولي النيجيري قائمة هدافي "الكالتشيو".