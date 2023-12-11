Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
التفاصيل الكاملة لجوائز الأفضل في أفريقيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قبيل الإعلان الرسمي.. الكشف عن اسم الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية 2023

رياضة

2023-12-11 | 09:36
قبيل الإعلان الرسمي.. الكشف عن اسم الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية 2023
1,840 مشاهدة

أكدت تقارير إيطالية فوز مهاجم نادي نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، بعد غيابه عن تدريبات فريقه لحضور حفل توزيع جوائز "الكاف" مساء اليوم الاثنين.

وينافس أوسيمين على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 مع الثنائي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، والظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، بأن أوسيمين لم يشارك في الجلسة التدريبية هذا الصباح مع فريقه نابولي لأنه استقل رحلة خاصة من مطار "كابوديتشينو" متجها إلى المغرب حيث سيحضر حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان غياب أوسيمين عن جلسة التدريب هذا الصباح قد تم الاتفاق عليه مع ناديه.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن سفر أوسيمين إلى المغرب يعني أنه هو الأقرب للتتويج بالجائزة، خاصة أن نابولي تنتظره مباراة مصيرية بعد 24 ساعة.

وسيلعب نابولي، غدا الثلاثاء، أمام سبورتينغ براغا في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسيتأهل نابولي إلى ثمن النهائي إذا تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر. وبخلاف ذلك، سيحتل الإيطاليون المركز الثالث ويتنافسون في ملحق الدوري الأوروبي.

وتواجد أوسيمين، صاحب المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023، بعد قيادته فريقه نابولي في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، حيث تصدر المهاجم الدولي النيجيري قائمة هدافي "الكالتشيو".
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

في البصرة.. مئات الموظفين يواصلون الاعتصام (فيديو وصور)
Play
في البصرة.. مئات الموظفين يواصلون الاعتصام (فيديو وصور)
14:15 | 2023-12-11
مظاهر الاحتفاء تغيب عن وجوه اهالي نينوى بسبب العجز الخدمي
Play
مظاهر الاحتفاء تغيب عن وجوه اهالي نينوى بسبب العجز الخدمي
13:30 | 2023-12-11
اهالي بيجي يشكون من نقص الخدمات والاهمال
Play
اهالي بيجي يشكون من نقص الخدمات والاهمال
05:30 | 2023-12-11
الدبلوماسية العراقية تواصل الجهود لتحرير القرار العراقي وجعله مستقلا
Play
الدبلوماسية العراقية تواصل الجهود لتحرير القرار العراقي وجعله مستقلا
02:00 | 2023-12-11
يوم النصر.. انتقالة في تاريخ العراق الحديث وواقعة بطولية
Play
يوم النصر.. انتقالة في تاريخ العراق الحديث وواقعة بطولية
13:00 | 2023-12-10
العيساوي: مشروع تقدم شواخصه واضحة على أرض الواقع
Play
العيساوي: مشروع تقدم شواخصه واضحة على أرض الواقع
10:12 | 2023-12-09
بطء اعمال وزارة الاعمار وارتفاع اعداد السيارات يخنق العاصمة
Play
بطء اعمال وزارة الاعمار وارتفاع اعداد السيارات يخنق العاصمة
07:48 | 2023-12-09
إطلاق رشقة صاروخية من الموصل تجاه الأراضي السورية (فيديو)
Play
إطلاق رشقة صاروخية من الموصل تجاه الأراضي السورية (فيديو)
12:33 | 2023-12-08
شخص من البصرة يفقد والدته بـ"خطأ طبي" ويناشد بحرقه (فيديو)
Play
شخص من البصرة يفقد والدته بـ"خطأ طبي" ويناشد بحرقه (فيديو)
08:34 | 2023-12-08
الثاني من نوعه خلال اليوم.. هجوم مسلح ينهي حياة رجل بالبصرة (فيديو)
Play
الثاني من نوعه خلال اليوم.. هجوم مسلح ينهي حياة رجل بالبصرة (فيديو)
08:14 | 2023-12-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.