قبيل كأس آسيا.. اليابان يقسو على الأردن في مباراة ودية

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما برباعية دون رد، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني، فيما سجل المنتخب الأردني هدفه الوحيد في الشوط الثاني أيضا.وكانت هذه المباراة هي الأخيرة لمنتخب الأردن قبل افتتاح مشاركته في كأس آسيا في 15 كانون الثاني الحالي بمواجهة ماليزيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية والبحرين.أما منتخب اليابان فيشارك في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه العراق وإندونيسيا وفيتنام.وتقام نهائيات كأس آسيا في قطر بداية من 12 كانون الثاني الحالي إلى 10 شباط المقبل بمشاركة 24 منتخبا.