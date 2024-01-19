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هالاند الاب يعلق على تتويج ميسي بـ"ذا بيست": الديمقراطية جعلتهم يختارونه
Alsumaria Tv
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علق آلف إينغ هالاند، والد إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، على خسارة نجله لجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم لعام 2023.
ورغم مستواه الخرافي الموسم الماضي، فإن هالاند حل ثانيا في ترتيب جائزة "ذا بيست 2023"، الذي تم الكشف عنه يوم الإثنين الماضي.
وخسر النجم النرويجي الجائزة التي توج بها ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي.
وقال هالاند الأب في تصريحات: "لا أعرف سر عدم تتويج هالاند بجائزة ذا بيست، لكن ما أعرفه أنه قدم موسما رائعا وفاز بكل شيء مع مانشستر سيتي".
وأضاف: "لقد توج هدافا أيضا لكل مسابقة، لكن هذه هي الديمقراطية التي جعلتهم يختارون شخصا آخر".
وأتم: "ربما لا نتفق مع تتويج ميسي، لكن ربما أسهم شيء ما في خسارة هالاند".
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