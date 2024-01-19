ورغم مستواه الخرافي الموسم الماضي، فإن هالاند حل ثانيا في ترتيب جائزة "ذا بيست 2023"، الذي تم الكشف عنه يوم الإثنين الماضي.وخسر النجم النرويجي الجائزة التي توج بها ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي.وقال هالاند الأب في تصريحات: "لا أعرف سر عدم تتويج هالاند بجائزة ذا بيست، لكن ما أعرفه أنه قدم موسما رائعا وفاز بكل شيء مع مانشستر سيتي".وأضاف: "لقد توج هدافا أيضا لكل مسابقة، لكن هذه هي الديمقراطية التي جعلتهم يختارون شخصا آخر".وأتم: "ربما لا نتفق مع تتويج ميسي، لكن ربما أسهم شيء ما في خسارة هالاند".