كوريا الجنوبية تتأهل الى نصف نهائي آسيا على حساب استراليا

وافتتح المنتخب الأسترالي التسجيل في الدقيقة 42 عن طريق جودوين ثم تعادلت كوريا الجنوبية بضربة جزاء قاتلة من هوانج هي تشان في الدقية 90+6.ولجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.ونجح سون في تسجيل الهدف الثاني لكوريا الجنوبية في الدقيقة 104.وشهدت الدقيقة 105+4 (الشوط الإضافي الأول) إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب أستراليا إيدين أونيل.وبهذه النتيجة، يواصل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في أمم آسيا، ليضرب موعدًا مع الأردن في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.ويحلم الكوريون بالعودة لمنصات التتويج بلقب آسيا منذ آخر تتويج عام 1960.