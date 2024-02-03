جدول مباريات نصف نهائي كأس آسيا

تصل الإثارة إلى ذروتها في منافسات كأس أمم آسيا 2023 مع مرحلة مباريات الدور نصف النهائي من البطولة التي تحتضنها قطر.

وتختتم فعاليات البطولة الآسيوية يوم السبت 10 شباط الجاري.



وتشهد مواجهات نصف النهائي مباريات قوية للغاية، حيث ضرب منتخب الأردن موعدًا تاريخيًا مع المنتخب الكوري الجنوبي. وسيكون حامل اللقب والمضيف منتخب قطر في مواجهة صعبة أمام منتخب إيران القوي.