تشيلسي يخسر في عقر داره من ولفرهامبتون

وشهد ملعب ستامفورد بريدج، المباراة التي بادر تشيلسي التسجيل فيها عن طريق كول بالمر في الدقيقة 19.لكن سرعان ما أدرك وولفرهامبتون التعادل بهدف سلجه ماثيوس كونيا في الدقيقة 22.وأضاف وولفرهامبتون الهدف الثاني، الذي جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل ديساسي لاعب تشيلسي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 43.وواصل كونيا تألقه في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الثالث والرابع لصالح وولفرهامبتون في الدقيقتين 63 و82.وقلص تياجو سيلفا، الفارق بإحرازه الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 86.وارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 32 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز 11.