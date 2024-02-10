رسميًا.. اكرم عفيف يزيح ايمن حسين من صدارة هدافي آسيا

أزاح لاعب منتخب قطر، أكرم عفيف، نجم المنتخب العراقي أيمن حسين من صدارة هدافي كأس آسيا 2023.

وكان عفيف يمتلك خمسة أهداف مقابل ستة للاعب المنتخب العراقي أيمن حسين الذي تجمد رصيده عند هذا الرقم منذ دور الـ16 عقب خسارة اسود الرافدين وخروجهم من البطولة أمام الأردن.



لكن أكرم عفيف نجح في تسجيل ثلاثة أهداف عبر ثلاث ركلات جزاء خلال المباراة الجارية الآن بين منتخب بلاده (قطر) ضد المنتخب الأردني ضمن نهائي البطولة الآسيوية، ليبلغ بذلك رصيده 8 اهداف متجاوزاً ايمن حسين بفارق هدفين.