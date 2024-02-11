بعد تسجيله هاتريك.. أيمن حسين يبتعد بصدارة هدافي دوري نجوم العراق (جدول)

وتقدم القوة الجوية بهدف في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب علي جاسم قبل أن يتعادل الميناء سريعاً بهدف سجله سالم أحمد بالدقيقة 28، ثم عاد الجوية للتسجيل مرة أخرى بالدقيقة 38 عن طريق أيمن حسين، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.وافتتح فريق القوة الجوية الشوط الثاني بهدف ثالث سجله اللاعب أيمن حسين بالدقيقة 49، ثم أحرز كرار جعفر هدف تقليص الفارق لصالح الميناء بالدقيقة 54، قبل أن يعود أيمن حسين ويسجل الهدف الرابع لفريقه بالدقيقة 90+5.رفع القوة الجوية رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 33 معززاً صدارته لجدول ترتيب دوري نجوم العراق، فيما توقف رصيد الميناء عند النقطة 15 في المركز 12.من جانبه، رفع أيمن حسين رصيده الى 13 هدفاً في صدارة جدول الهدافين، ويأتي خلفه مباشرة لاعب فريق نفط ميسان علاء الدين ياسين برصيد 9 أهداف، ومن ثم لاعب فريق الحدود ابراهيم غازي ولاعب فريق الكهرباء محمود خليل برصيد 8 أهداف لكل منهما.