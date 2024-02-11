مورينيو يستعد لمهمة تدريبية جديدة

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، اليوم الأحد، أن مورينيو حريص على تدريب الفريق البافاري، ويتعلم اللغة الألمانية بالفعل.وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو سبق أن غازل بايرن ميونخ، للحصول على وظيفة المدير الفني، وسيكون جاهزا للموافقة إذا عرضت عليه.وكان البرتغالي قد تعرض للإقالة من تدرب روما، في كانون ثان الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق.ويعد "سبيشيال وان" أحد أنجح مدربي الأندية على الإطلاق، حيث حصل على لقب أفضل مدرب في العالم 4 مرات.كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع فريقين (بورتو وإنتر ميلان)، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي مرتين (بورتو ومانشستر يونايتد)، وكان بطلا للدوري في 4 دول.في المقابل، يعاني بايرن ميونخ هذا الموسم، وتكبد أمس السبت، هزيمة عريضة (3-0) أمام باير ليفركوزن، منافسه على لقب البوندسليجا، وهو ما عزز الشكوك حول مستقبل توخيل.