"ديربي بغداد".. التعادل يحسم لقاء الزوراء والشرطة

حسم التعادل الايجابي لقاء الزوراء والشرطة، مساء اليوم الاحد، في قمة ديربي بغداد.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل الفريقين خلال شوطي المباراة التي احتضنها ملعب الشعب. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشرطة الى 29 نقطة في المركز الثاني خلف القوة الجوية، فيما رفع الزوراء رصيده الى 24 نقطة في المركز الثالث.